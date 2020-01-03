الصمد: اغتيال سليماني ورفاقه خسارة كبيرة لمحور المقاومة

شدّد النائب جهاد الصمد، على أنّ "اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورفاقه هو خسارة كبيرة لمحور المقاومة، وأنّ الجريمة الّتي ارتكبها الأميركيون لن يجنوا منها النجاح المطلوب، لأنّ روح المقاومة المتجذّرة في هذه الأرض، الّتي كان سليماني أحد من أسهموا في زرعها فيها، لن يستطيع أحد أن يقتلعها".
ورأى في بيان، أنّ "سليماني حقّق في مسيرته النضاليّة ضدّ الإحتلالَين الأميركي والإسرائيلي وضدّ قوى الإرهاب، إنجازات كبيرة وهامّة، بعدما نذر نفسه من أجل مقاومة المحتلّين وتحرير فلسطين والقدس الشريف".
وتقدّم الصمد بالتعازي من إيران وقياداتها، ومن "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله وقوى المقاومة في المنطقة.
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