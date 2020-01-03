الأسد لخامنئي: سيبقى ذكر سليماني خالدا في ضمير الشعب السوري

أكد ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ للمرشد الاعلى للثورة الإيرانية الشيد ​علي خامنئي​ "اننا تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد كوكبة من قادة ​المقاومة​ وعلى رأسهم قائد فليق ​القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​"، مشيراً الى أن "سليماني قضى حياته في خدمة بلده والعمل الوطني ومحور المقاومة والقضايا المحقة".

وشدد الأسد على أنه "سيبقى ذكر سليماني خالدا في ضمير ​الشعب السوري​".

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