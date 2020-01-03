الرئيس عون أبرق لكل من روحاني وصالح مدينا ومعزيا باغتيال سليماني والمهندس

أبرق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، للرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ مدينًا ومعزيًا بجريمة اغتيال قائد ​فيلق القدس​ الإيراني اللواء ​قاسم سليماني​. كما أبرق إلى الرئيس العراقي ​برهم صالح​، مدينًا ومعزيًا باغتيال نائب رئيس هيئة "​الحشد الشعبي​" العراقي ​أبو مهدي المهندس​.

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