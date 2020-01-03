ترامب: سليماني مسؤول عن مقتل عدد كبير من المحتجين بإيران وكان يجب التخلص منه منذ سنوات عدة

شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أنّ "الجنرال ​قاسم سليماني​ قد قَتل أو أَصاب بجروح بالغة الآلاف من الأميركيّين على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطّط لقتل الكثيرين غيرهم، لكن تمّ القبض عليه".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "سليماني كان مسؤولًا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من ​المحتجين​ الّذين قُتلوا في ​إيران​ نفسها"، لافتًا إلى أنّه "في حين أنّ إيران لن تكون قادرة على الاعتراف بذلك بشكل صحيح، فقد كان سليماني مكروهًاوكانوا يخافونه في بلاده. إنّهم ليسوا حزانى بقدر ما يريدوننا أن نعتقد، وكان يجب التخلّص منه منذ سنوات عدّة".