الشرطة الفرنسية أطلقت النار على رجل قرب باريس بعد أن حاول طعن أشخاص عدة

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "​الشرطة الفرنسية​ أطلقت النار على رجل قرب ​باريس​، بعد أن حاول طعن أشخاص عدّة". ولاحقًا، توفي شخص متأثّرًا بطعنة تلقّاها من المهاجم الّذي قَتَلته الشرطة، فيما ما يزال 4 جرحى في المستشفيات.

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