كتائب "حزب الله" بالعراق: أميركا والكيان الصهيوني سيدفعان ثمن اغتيال سليماني باهظا

أكّدت كتائب "حزب الله" في ​العراق​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ والكيان الصهيوني وممالك الشر سيدفعون ثمن جريمة اغتيال الجنرال ​قاسم سليماني​ باهظًا".

ولفتت إلى أنّ "الولايات المتحدة أثبتت مرّة أُخرى أنّها تتعامل مع العراق كقاعدة عسكريّة، ومنطلقًا لامتهان كرامة شعبه".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، "اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بعمليّة على العراق، تمّت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتةً إلى "أنّنا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيّين في الخارج". وشدّدت في بيان على أنّ "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيّين الأميركيّين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، كما أنه وقوة القدس التابعة له مسؤولان عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي".