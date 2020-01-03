جهانغيري: السائرون على نهج سليماني سيبعدون نيران الحرب والإرهاب عن المنطقة

ركّز النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، ​إسحاق جهانغيري​، على أنّ "الأخ العزيز والمتواضع قائد ​فيلق القدس​ الفريق ​قاسم سليماني​ نال درجة الشهادة اثر استهداف وتخطيط جاء لافتعال الحرب من قبل الإدارة الاميركية".

ولفت في بيان، إلى أنّ "سليماني ترعرع في أحضان التقوى والفضيلة والتضحية، وكان بطلًا وطنيًّا في جميع ساحات الدفاع المقدّس و​مكافحة الارهاب​. لقد عاش كالشهداء ولم يأبه الموت أبدًا"، منوّهًا إلى أنّ "اسمه كان يبثّ الرعب في نفوس أعداء استقلال وحرية الشعوب المسلمة، ويوقد جذوة الأمل في قلوب جميع المتطلّعين للحقّ والحقيقة المضطّهدين الّذين يرزخون تحت سياط الظلم".

وأكّد جهانغيري أنّ "استشهاد سليماني على غرار حياته، سيكون مصدرًا لتضامن وتآزر الشعب الإيراني الشريف وجميع الشعوب المضطهدة و​المقاومة​ في المنطقة والأحرار في أرجاء المعمورة"، مشدّدًا على أنّ "المجرمين الأميركيين العاملين على إشعال فتيل الحرب هم الخاسر الأكبر بهذه اللعبة الخطيرة في المنطقة".

وأشار إلى أنّ "السائرين على نهج الفريق سليماني سيبعدون نيران الحرب و​الإرهاب​ والفرقة عن المنطقة، بفضل تدبيرهم وبصيرتهم وبعد نظرهم".