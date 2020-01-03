وزيرة التجارة التركية: صادراتنا تجاوزت 180 مليار دولار في عام 2019

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، أنّ "صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 2.04 بالمئة على أساس سنوي إلى 180.468 مليار دولار، وسجّلت رقمًا قياسيًّا في عام 2019".
وأوضحت خلال اجتماع تقييمي للتجارة الخارجية للعام 2019، في العاصمة أنقرة، أنّ "الواردات انخفضت بنسبة 8.99 بالمئة على أساس سنوي إلى 210.394 مليار دولار في 2019"، لافتةً إلى أنّ "العجز التجاري الخارجي خلال العام الماضي، تراجع نحو 44.9 بالمئة، إلى 29.926 مليار دولار مقابل 54.323 مليار دولار في 2018".
وأكّدت أنّ "التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، ساهمت في النمو بمقدار 4.7 نقطة".
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