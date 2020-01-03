خطيب الجمعة في طهران: فلتدرك أميركا وأتباعها أنهم على شفير الهاوية

لفت خطيب الجمعة في ​طهران​ آية الله ​أحمد خاتمي​، إلى أنّ "اسم قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ ارتبط بجبهة المقاومة، وكان في الطليعة منذ أن كان في عمر الـ24 عامًا، واضعًا الشهادة نصب عينيه، وقد تمكّن خلال هذه الحقبة الحسّاسة من التاريخ الإسلامي من هزيمة تنظيم "داعش" وأعوانه".

وركّز على أنّ "الغريزة العدائية للولايات المتحدة الأميركية قد ظهرت مرّة أُخرى، خاصّة بعد أن كبّد "​الحشد الشعبي​"، "داعش" هزائم فادحة"، ورأى أنّ "ردّ فعل الشعب العراقي على ​السفارة الأميركية​ ردّ فعل طبيعي. فقد اعتدت أميركا على بلدهم وعلى شعبهم المستقل، وهذا يدل أنّ أميركا مكروهة في المنطقة".

وأكّد خاتمي أنّ "نهج سليماني سيستمرّ بلا شك، وأنّ رفاقه سيسلبون النوم والراحة من عيون الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وأذنابه، ولتدرك أميركا وأتباعها أنّهم على شفير الهاوية".