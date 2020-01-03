ترمب: سليماني كان يجب أن يُقتل "قبل سنوات عدة"









اسماء السيد - واشنطن: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أن قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في ضربة أميركية في بغداد، كان يجب أن يُقتل "قبل سنوات عدة".

وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي أن "الجنرال قاسم سليماني قتل أو أصاب آلاف الأميركيين بجروح بالغة على فترة طويلة وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير... لكنه سقط!"، وكان ترمب اكتفى بعد الضربة بتغريد صورة العلم الأميركي وتعليق كتب فيه أن "إيران لم تفز يوما بحرب، لكنّها لم تخسر مفاوضات".

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن اغتيال سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية في بغداد، يهدد "بتفاقم خطير للوضع" في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين في بيان "لقد لوحظ أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة بشكل خطير"، مضيفا أن فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون أعربا عن "قلقهما" بعد وفاة الجنرال الإيراني.