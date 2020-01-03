"الآثار": العثور على 370 عملة معدنية في كنيسة أثرية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

عثر الأثريون المشرفون على أعمال مشروع درء الخطورة بكنيسة (أبو فانا) الأثرية بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، على 3 صرر من الكتان بها 370 عملة معدنية، وذلك أثناء رفع الرمال عن السور المحيط بالكنيسة.

وأشار الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن هذه الصرر عثر عليها على عمق مترين تقريبا وبداخلها مجموعة من العملات المعدنية، بلغ عددها 370 عملة، منها 341 عملة من العصر الإسلامي و29 عملة من العصر الروماني.

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وأوضح أن المرممين المتخصصين بدأوا أعمال الصيانة والترميم اللازمة للعملات المكتشفة، والبدء في دراستها وتوثيقها علميًا تمهيدا لنشرها وتسجيل مايسترو التسجيل منها.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار خصصت بعثة أثرية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية؛ للقيام بأعمال الحفائر الأثرية حول موقع الكنيسة؛ للكشف عن المدخل الرئيس للكنيسة وباقي المنشآت المحيطة بها، تمهيدا للكشف عما تحويه المنطقة من أسرار.

ويرجع تاريخ تل دير (أبو فانا) إلى القرن الرابع الميلادي، وهو يقع في مدينة ملوي، ويُعرف أيضًا باسم (دير الصليب) بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته التي ترجع للقرن السادس الميلادي، وهو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحب إنشاؤه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس أبو فانا في القرن الرابع الميلادي.​