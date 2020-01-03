ترامب: سليماني كان يجب أن يُقتل منذ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه كان يجب أن يُقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، منذ سنوات.

وقال ترامب، في تغريدات عبر تويتر، إن إيران لم تنتصر ابدًا في أي حرب، ولكنها لن تخسر في المفاوضات.

لم يوضح ترامب ما يقصد بتغريدته، لكنه قد يكون يشير إلى أن باب التفاوض مع طهران لا يزال مفتوحا بشأن برنامجها النووي ومسائل أخرى متعلقة بنشاطها في المنطقة.

جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل قاسم السليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو المهدي المهندس ثاني الرجال في مليشيا الحشد الشعبي العراقي إثر قصف جوي استهدف موكبهما في طريق العراق.

وانسحب ترامب في 2017 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية الكبرى في 2015، وفرض عقوبات صارمة ضد طهران شلت من الاقتصاد الإيراني.

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برر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عملية اغتيال سليماني بـ"الدفاع عن النفس"، وأوضح في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أنها كانت قانونية.

أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه لم يكن من الممكن تأجيل هذا القرار أكثر من ذلك، لأن "خطر عدم التحرك إزاء إيران كان هائلاً" على حد قوله.

وأكد بومبيو أن بلاده لا تسعى إلى التورط في حرب مع إيران، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الأرواح الأمريكية مُعرضة للخطر.

ذكر بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن سليماني كان "يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة".

حسب البيان فإن"سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع، موضحًا أن الضربة تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم.