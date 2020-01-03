الأمن العام يكشف ملابسات سرقة أجهزة كهربائية من داخل مدرسة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل إحدى المدارس بالمنيا وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بلاغًا من مديرة مدرسة، بدائرة القسم باكتشافها سرقة 12 مروحة سقف، ماكينة حياكة، أسطوانة بوتاجاز من داخل المدرسة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بإدارة البحث الجنائي بالمنيا، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم عاطلين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى تاجر أجهزة كهربائية تم ضبطه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.