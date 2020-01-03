قيدت نفسها واستولت على نصف مليون جنيه.. حيلة زوجة للانتقام من زوجها بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالبحيرة، في كشف ملابسات اختلاق ربة منزل واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكنها بمساعدة شقيقها.

تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من (تاجر - مقيم بدائرة المركز) أنه حال عودته لمسكنه عثر على زوجته "ربة منزل" مقيدة بالحبال بإحدى غرف الشقة واكتشافه سرقة مبلغ (430 ألف جنيه - كمية من المشغولات الذهبية) ، وبسؤال ربة المنزل قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حضر لها شخص مجهول، وطلب منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغ خاص بزوجها ولدى قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب دون إصابات، واقتيادها لداخل الشقة والاستيلاء على المسروقات وهرب.

توصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شقيقها "عامل - مقيم ببرج العرب بالإسكندرية" بدافع الانتقام من زوجها لوجود خلافات بينهما، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقته على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.