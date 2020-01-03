طارق فاروق عميدًا لكلية التربية الرياضية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور طارق فاروق عبد الصمد عميدًا لكلية التربية الرياضية. جدير بالذكر أن الدكتور طارق فاروق، كان رئيسًا لقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، ثم وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فرع الوادى الجديد.

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