انتحار طالبة بـ"الحبة القاتلة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبلت طالبة تقيم بمدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على الانتحار بتناولها قرص مبيدات زراعية يستخدم في حفظ الغلال.

التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه إشارة من مستشفى العبور للتأمين الصحي، بوفاة "س.ع.ج"، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، وتقيم بحي سخا، دائرة القسم، إثر تناولها قرص حفظ الغلال.

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انتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي، وتبين من الفحص أن الطالبة المذكورة، وصلت المستشفى في حالة إعياء شديد، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات لها.

وبينت تحريات رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، أن الطالبة المذكورة أقبلت على الانتحار بتناولها قرص حفظ الغلال، نتيجة سوء معاملة والديها، ولا توجد شبهة جنائية في الأمر.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.