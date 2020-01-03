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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس 2 جانفي 2019، أن قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي تعليقا على مقتل قاسم سليماني اليوم الجمعة أن هناك "إنتقام قاس ينتظر المجرمين"، معلنا الحداد ثلاثة أيام.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن قائد الثورة الإيرانية قال في بيان إن "إنتقاما قاسيا بإنتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس".
كانت هذه تفاصيل خبر أولى صور مكان إغتيال قاسم سليماني في غارةٍ جويّة أمريكيّة وعلي خامئني يتوعد: "إنتقام قاسٍ ينتظر المجرمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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