أولى صور مكان إغتيال قاسم سليماني في غارةٍ جويّة أمريكيّة وعلي خامئني يتوعد: "إنتقام قاسٍ ينتظر المجرمين"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" في ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس 2 جانفي 2019، أن قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي تعليقا على مقتل قاسم سليماني اليوم الجمعة أن هناك "إنتقام قاس ينتظر المجرمين"، معلنا الحداد ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن قائد الثورة الإيرانية قال في بيان إن "إنتقاما قاسيا بإنتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء في حادث ليلة أمس".

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