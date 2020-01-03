الكونغرس الأمريكي لم يُبلّغ مسبقًا بقرار إغتيال سليماني

وكالات - أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عن أسفه لأنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُخطر الكونغرس مسبقا بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر الجمعة 3 جانفي 2019 وأغتيل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال النائب الديموقراطي إليوت إنغل في بيان إنّ "قاسم سليماني كان العقل المدبر لعنف هائل وآلام وعدم استقرار ويداه ملطختان بدماء أميركيين ولن أبكيه". وأضاف "لكن كثيرين سيعتبرونه شهيدا وأشعر بقلق عميق من انعكاسات هذه الضربة".

واضاف النائب عن ولاية نيويورك أن "هذه الضربة تمت بدون إخطار الكونغرس أو التشاور معه".

ورأى إنغل إنّ "تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة من دون إشراك الكونغرس ينطوي على مشاكل قانونية خطرة ويشكّل إهانة لصلاحيات الكونغرس".

وتابع أن "عمل مساء اليوم (الخميس) يشكل تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

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وعادة يبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأي عملية عسكرية كبيرة قبل القيام بها.

من جهته، قال أحد مساعدي زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه "لم يتم تبليغه مسبقا" بالضربة.

وتفرض القرارات المرتبطة بصلاحيات الحرب الممنوحة للرئيس إبلاغ الكونغرس قبل 48 ساعة من القيام بعمل عسكري.

وحذر العديد من الديموقراطيين من أن الدور الممنوح للكونغرس في صنع قرارات الحرب تراجع خلال السنوات الثلاث من رئاسة دونالد ترامب.