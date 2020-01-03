عاجل/ في اتصال هاتفي مغ أردوغان: ترامب يحذّر من خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس 2 جانفي 2020، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذّر نظيره التركي رجب طيب أردغان من خطورة التدخل الأجنبي في ليبيا.
وأشار البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة "رويترز" إلى أن ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.
كما قال البيت الأبيض إن المحادثة الهاتفية اتفق فيها ترامب وأردوغان على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا، وضرورة حماية المدنيين.
وكانت الرئاسة التركية، قد أعلنت اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع في سوريا وليبيا.
وبحسب ما أفادت "رويترز"، "ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا".
وجاء ذلك بعد أقل من ساعة من موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في طرابلس.
وأوضحت الرئاسة التركية أن ترامب وأردوغان "شددا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية".
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