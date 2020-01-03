الجالية المصرية بفرنسا تدين التهديدات التركية وتؤكد تضامنها مع القيادة السياسية

أعربت الجالية المصرية بفرنسا عن تضامنها مع القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري، في ظل الأحداث الراهنة واستهداف الأمن القومي المصري والعربي من قوى الشر المتمثلة في تركيا وأعوانها الذين يحاولون زرع الفوضى في ليبيا الشقيقة بمساعدة الخونة والإرهابيين من داخل ليبيا نفسها، وفقاً لـ أ ش أ.
الدولة والوقوف خلفها على قلب رجل واحد.
وأكد الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم /الجمعة/ - ثقتهم الكاملة في جيش مصر العظيم والقيادة السياسية التي أنقذت الوطن وما زالت على عهدها في الحفاظ على سلامته وأمنه القومي، مشددين على تضامنهم الكامل مع مؤسسات
وناشد الاتحاد العام كافة المصريين بالخارج والداخل بالاصطفاف الوطني في مواجهة التهديدات التركية، مشيرا إلى أن الجميع لابد أن يعلم أنه في هذا الوقت الحرج لا مجال لتعدد الآراء والاختلاف، وأن السبيل الوحيد للحفاظ على الوطن هو الوحدة والاعتصام بحبل الله، معربين عن ثقتهم في اتخاذ القيادة المصرية للقرار الحكيم الصائب في مواجهة تلك الأزمات.
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