زاخاروفا: الضربة الأمريكية على بغداد تزيد التوتر وتطال ملايين الأشخاص

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الضربة الصاروخية الأمريكية الأخيرة على بغداد لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وفقاً لـ أ ش أ.
- : "يبدو أن واشنطن مهتمة في الوقت الراهن فقط بتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن التصرفات الأمريكية ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، والذي سيعاني منه ملايين الناس.
وقالت زاخاروفا - على صفحتها في (فيس بوك)، تعليقا على اغتيال قاسم سليماني، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة
في وقت سابق، عن اغتيال قاسم سليماني، جاء فيه: "تلقينا بقلق خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خلال هجوم شنه الجيش الأمريكي على مطار بغداد>
يُذكر أن إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية نشرت تعليقا،
وأضاف "أن خطوة واشنطن هذه محفوفة بالعواقب الوخيمة على السلام والاستقرار الإقليميين"، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات لا تساهم في إيجاد حلول للمشاكل المعقدة في الشرق الأوسط ، بل تؤدي إلى جولة جديدة من تصاعد التوتر في المنطقة.
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