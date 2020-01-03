قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييمًا قائمًا على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد.
إسماعيل قاني من التمويل والتهريب لخلافة قاسم سليماني "بروفايل"
وأضاف بومبيو - في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية - إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن
وأشار بومبيو إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ستبذل قصارى جهدها من أجل الكشف عن المعلومات الاستخباراتية خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "بومبيو" لـ CNN: : مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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