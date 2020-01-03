إيران.. إسماعيل قاني يسير على خطى قاسم سليماني

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، تعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدًا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، خلفًا للجنرال قاسم سليماني، الذى قتل فى غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي.

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، برقية للمرشد الإيراني على خامنئي، جاء فيها: "إنه إثر مقتل سليماني، أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاآني، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري

في حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران في ثمانينات القرن الماضي".

اعترفت البرقية أيضًا بتدخل قاآني في شئون دول الجوار، بالقول إنه "كان إلى جانب سليماني في المنطقة".

أضافت: "إن الخطط هي ذاتها المعتمدة فى عهد سليماني"، داعية "جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاآني".

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يعتبر قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري بعد سليماني، وعرف

بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة، خصوصًا سوريا.

في تصريحات سابقة له، أكد قاآني استمرار تدخل بلاده في الأحداث التي تشهدها سوريا منذ نحو 8 سنوات، واعتبر أن "الحرب في سوريا مصيرية"، مؤكدًا أنها "ستستمر لأنها حرب هوية ووجود"، وذلك بالرغم من الأوضاع الداخلية الرديئة التي يعيشها المواطنون في إيران بسبب الفساد والاضطهاد وسوء الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، دعا خامنئي إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل سليماني، متوعدًا بـ"انتقام عنيف"، وقال: "ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف".

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