بومبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد بعد مقتل سليماني

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بوقف التصعيد، وذلك عقب مقتل اللواء "قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد. جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد. أضاف بومبيو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه تحدث مع نظيره البريطاني "دومينيك راب" Advertisements و"يانج جيتشي" عضو المكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي الصيني حول قرار قتل سليماني ، معربا عن شكره من إدراك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية للتهديدات العدوانية المستمرة التي يشكلها فيلق القدس الإيراني. و"يانج جيتشي" عضو المكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي الصيني حول قرار قتل سليماني ، معربا عن شكره من إدراك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية للتهديدات العدوانية المستمرة التي يشكلها فيلق القدس الإيراني. اقرأ أيضًا: إسماعيل قاني من التمويل والتهريب لخلافة قاسم سليماني "بروفايل"

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