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احتفال رسمي وشعبي بتغيير الحرس الجمهوري في السودان

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جرت اليوم الجمعة مراسم تغيير الحرس الجمهوري السوداني، أمام بوابة القصر الجمهوري، في الخرطوم، بحضور ضيف شرف الاحتفال، اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، وسط حضور ومشاركة قادة وضباط لواء الحرس الجمهوري، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، وحشد كبير من المواطنين.

 

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وأقيم الاحتفال بالتزامن مع الذكرى الرابعة والستين لاحتفالات السودان، بعيد الاستقلال.


وتحرك طابور العرض من أمام بوابة الحرس الجمهوري، على امتداد شارع الجامعة، مرورا بحدائق الشهداء، ثم اتجه إلى المنصة الرئيسية للاحتفال، مُلقيا التحية على قائد الحرس، العميد الركن عقيل عبدالله، ثم قدمت

فرقة موسيقى الحرس الجمهوري استعراضا، جرت بعده مراسم تغيير الحرس، حيث سلم الحرس القديم المهمة للحرس الجديد.


ويعتبر الحرس الجمهوري في السودان من الوحدات العريقة، التي تتمتع بانضباط عال وأداء متميز بمناطق العمليات، ومن خلال طوابير الشرف، التي تجري لاستقبال ملوك ورؤساء الدول، الذين يزورون السودان، أو السفراء المعتمدين في الخرطوم، وكذلك عبر العروض العسكرية التي تجرى في المناسبات المختلفة.

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