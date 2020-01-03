قرقاش: لا بد من تغليب الحكمة والاتزان على المواجهة والتصعيد

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد.

وكتب معاليه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".