أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى نتيجة الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد ارتفع إلى 43 شخصاً.
وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة يوم الأربعاء بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.
وبحلول اليوم الجمعة، تراجعت مياه الفيضانات إلى حد كبير في العاصمة، لكن المسؤولين يحذرون من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حتى 10 يناير.
وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 31 ألف شخص شردوا.
وأضاف أجوس أن 17 حالة وفاة حدثت في منطقة بوجور، وسقط 9 ضحايا في جاكارتا. وكانت بقية الوفيات في أحياء ليباك وبيكاسي وتانجرانج وديبوك.
وتقول السلطات إن هطول الأمطار، الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، هو الأسوأ منذ عقدين، مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.
يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أمر شائع في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 43 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.