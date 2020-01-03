كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: "سليماني" كان يجب قتله قبل أعوام كثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان يجب أن يتم قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل أعوام كثيرة.

وأوضح ترامب، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن سليماني كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في إيران.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة، إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.