كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الله يعلن حقيقة مقتل لبنانيين في الغارة الأمريكية على موكب قاسم سليمانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن عدم صحة الأنباء التي انتشرت بشأن سقوط قتلى لبنانيين في الغارة الأمريكية على العراق، والتى أدت لمقتل قاسم سليمانى، وعناصر الحشد الشعبى.

وفي سياق منفصل، نقل تلفزيون المنار عن الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قوله اليوم الجمعة، إن جماعته ستواصل السير على نهج الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى بعد مقتله فى ضربة جوية أمريكية.

ونسبت القناة، إلى نصر الله قوله إن الولايات المتحدة لن تستطيع تحقيق أى من أهدافها بهذه "الجريمة الكبيرة"، مضيفا أن القصاص العادل سيكون مسؤولية كل المقاومين.

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واستدعت إيران القائم القائم بأعمال السفارة السويسرية، التي تمثل المصالح الأمريكية للاحتجاج على اغتيال سليمانى، حسبما جاء فى خبر عاجل بوكالة رويترز.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم"، الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

وكان قد أعلن التليفزيون العراقي، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة، إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.