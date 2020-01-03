كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة المقاومة الإيرانية: هلاك قاسم سليماني ضربة قاصمة لنظام الملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ هلاك قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي في العراق، ضربة قاصمة لنظام الملالي.

وأكدت "رجوي" أنه حان الوقت لقطع أذرع نظام الملالي في المنطقة خاصة في العراق وسوريا ولبنان، وطرد قوات الحرس من هذه البلدان، موضحة أنّ هذه الخطوات ستجعل العراق يتحرّر من النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران، بعدما قدم على طبق من ذهب في وقت سابق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

ولفتت إلى أن قاسم سليماني أحد أكبر المجرمين في تاريخ إيران، وكان ضالعاً في مقتل مئات الآلاف من أبناء شعوب المنطقة وتشريد عشرات الملايين منهم، كما كان المخطّط للمجازر ضد منظمة مجاهدي خلق في أشرف والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى في العراق وفي داخل إيران وبلدان أخرى ضد المقاومة.

وأوضحت أن هلاك "سليماني" سيعجل بسقوط نظام الملالي بوتيرة أسرع، وكذلك هلاك الجلاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي عميل نظام ولاية الفقيه في العراق، وقاتل المواطنين العراقيين ومجاهدي خلق في أشرف، والذي كشفت المقاومة الإيرانية عن عمالته قبل عقدين من الزمنن قائلة: "حان الوقت لانتصار انتفاضة الشعب العراقي للخلاص من احتلال النظام الإيراني".

وقالت رجوي: "في حين تلوح بوادر سقوط نظام الملالي في الأفق، حان الوقت لكي تعزف القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني عن إطلاق النار على المواطنين، وأن يلقي أفرادها أسلحتهم على الأرض، وأن يستسلموا ويلتحق الأوفياء بالوطن من أفراد الجيش بصفوف الشعب".

وذكّرت "رجوي" باستشهاد ما لا يقل عن 1500 من أبناء الشعب الإيراني في انتفاضة نوفمبر، بالإضافة لحملات الاعتقالات الواسعة المستمرة، مؤكدة ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي بإنهاء سياسة المساومة مع نظام الملالي، وأن يعترف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والانتفاضة وحق سلطة الشعب بدلًا من سلطة الملالي.