كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية ببغداد تحث رعاياها على مغادرة العراق فورًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت سفارة الولايات المتحدة فى بغداد، اليوم الجمعة، جميع المواطنين على مغادرة العراق فورا بعد ساعات من مقتل قائد قوة القدس الايرانية قاسم سليماني وقائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس في غارة جوية، وفقا لما أوردته "رويترز".

وجاء في البيان "بسبب التوترات المتزايدة في العراق والمنطقة، تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة العراق على الفور، يجب أن يغادر المواطنون الأمريكيون عبر الخطوط الجوية في أسرع وقت ممكن، وإذا فشلوا في ذلك، يجب التوجه إلى دول أخرى عن طريق البر".

وعلي صعيد أخر، استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي قادة الجيش والأمن في إسرائيل إلى تل أبيب، اليوم الجمعة، في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية، التي قتلت قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي، إن الجيش وُضع في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من إمكانية ضرب إيران من خلال حلفائها الإقليميين مثل حزب الله اللبناني المدعوم من طهران في الشمال، أو من خلال حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، رون بن يشاي، على موقعه على الإنترنت: "سوف ينتظرون اللحظة المناسبة للانتقام، ربما بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية من خلال الميليشيات الشيعية في سوريا وربما حتى من غزة".

في غزة، أدانت حماس - التي تتمتع منذ فترة طويلة بدعم مالي وعسكري من طهران - مقتل سليماني وأرسلت "تعازيها الحارة" إلى إيران.