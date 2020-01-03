كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تستعد للانتقام الإيراني بعد اغتيال قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، قادة الجيش والأمن في إسرائيل إلى تل أبيب، في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية، وفقا لما أوردته "رويترز".

بينما تعهد المسؤولون الإيرانيون بالانتقام، لم يقدم أقرب حليف للحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط أي رد فعل علني فوري على مقتل سليماني وقائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس في بغداد.

لكن قال راديو الجيش الإسرائيلي، إن الجيش وُضع في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من إمكانية ضرب إيران من خلال حلفائها الإقليميين مثل حزب الله اللبناني المدعوم من طهران في الشمال، أو من خلال حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، رون بن يشاي، على موقعه على الإنترنت: "سوف ينتظرون اللحظة المناسبة للانتقام، ربما بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية من خلال الميليشيات الشيعية في سوريا وربما حتى من غزة".

في غزة، أدانت حماس - التي تتمتع منذ فترة طويلة بدعم مالي وعسكري من طهران - مقتل سليماني وأرسلت "تعازيها الحارة" إلى إيران.