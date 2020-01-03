كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تستعد للانتقام الإيراني بعد اغتيال قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، قادة الجيش والأمن في إسرائيل إلى تل أبيب، في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية، وفقا لما أوردته "رويترز".
بينما تعهد المسؤولون الإيرانيون بالانتقام، لم يقدم أقرب حليف للحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط أي رد فعل علني فوري على مقتل سليماني وقائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس في بغداد.
لكن قال راديو الجيش الإسرائيلي، إن الجيش وُضع في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من إمكانية ضرب إيران من خلال حلفائها الإقليميين مثل حزب الله اللبناني المدعوم من طهران في الشمال، أو من خلال حركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في غزة.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، رون بن يشاي، على موقعه على الإنترنت: "سوف ينتظرون اللحظة المناسبة للانتقام، ربما بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية من خلال الميليشيات الشيعية في سوريا وربما حتى من غزة".
في غزة، أدانت حماس - التي تتمتع منذ فترة طويلة بدعم مالي وعسكري من طهران - مقتل سليماني وأرسلت "تعازيها الحارة" إلى إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيشاي أدري على موقع "تويتر"، إنه تم اغلاق منتجع جبل حرمون للتزلج - الواقع في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل بالقرب من الحدود المحصنة مع سوريا - "عقب تقييم للوضع".
وأضاف: "لا توجد تعليمات أخرى لسكان منطقة مرتفعات الجولان وأن الأنشطة الروتينية تستمر كالمعتاد".
لطالما اعتبرت إسرائيل سليماني تهديدًا كبيرًا. في أغسطس من العام الماضي، قال الجيش إنه أحبط هجومًا لقوة القدس، يديره سليماني، وشمل عدة طائرات بدون طيار من سوريا، واتهمته إسرائيل بقيادة جهود قوة القدس لإنشاء برنامج صاروخي موجه لحزب الله.
وقال معلقون إعلاميون إسرائيليون، إن وزراء حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية قد طلبوا منهم عدم التعليق علانية على مقتل سليماني.
كما أوضحت حماس، إن سليماني "كان له دور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية في جميع المجالات"، وقدّمت "أحر تعازيها للقيادة الإيرانية وشعب إيران في استشهاد اللواء قاسم سليماني".
وكتب عضو القيادة السياسية بحماس، المقيم في غزة، باسم نعيم، على موقع تويتر أن الاغتيال "يفتح أبواب المنطقة أمام كل الاحتمالات، باستثناء الهدوء والاستقرار، تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ذلك".
هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون)، اليوم الجمعة، أن غارة أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية، مضيفًا أن "سليماني" يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية.
وقال البنتاجون في بيان، "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".
وأضاف البيان، "كانت هذه الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني في المستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمريكيين والمصالح في جميع أنحاء العالم".
قال البنتاجون، إن "سليماني" دبر هجمات على قواعد التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية ووافق على "الهجمات" على السفارة الأمريكية في بغداد هذا الأسبوع.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن سليماني قتل في غارة بطائرة بدون طيار في بغداد.
كما أوضح مسؤول أمريكي، أن قائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس يعتقد أنه قُتل في الغارة، وفقًا للمعلومات الأولية، رغم أنه لم يكن الهدف الأساسي.
وقال المسؤول، إن البنتاجون كان على علم بإمكانية الرد الإيراني، وأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين مستعدون للدفاع عن أنفسهم، ولم يستبعد المسؤول اتجاه قوات أمريكية إضافية أو أصول عسكرية إلى المنطقة.
وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنه بينما كان سليماني "عدوًا للولايات المتحدة"، فإن القتل قد يعرض المزيد من الأمريكيين للخطر.
وغرد مورفي على موقع تويتر: "أحد الأسباب التي تجعلنا لا نغتال المسؤولين السياسيين الأجانب عمومًا هو الاعتقاد بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من عمليات القتل للأمريكيين"ـ وتابع قائلا: "يجب أن يكون قلقنا هذا الحقيقي والمُلح والخطير الليلة".
وقال سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن وفاة سليماني، يجب أن يشيد به جميع الساعين إلى السلام والعدالة.
في وقت سابق من يوم الخميس، وقبل الضربة، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إن هناك مؤشرات على أنه ربما تخطط إيران أو قوات تدعمها لشن هجمات إضافية، محذرًا من أن "اللعبة قد تغيرت" وأنه من المحتمل أن يكون على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء وقائي لحماية الأرواح الأمريكية.