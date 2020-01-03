كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي المستقيل علي مقتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، اغتيال قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني وقائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية على بغداد.

وقال في بيان، إن الغارة الجوية على مطار بغداد هي عمل عدواني على العراق وخرق سيادته، التي ستؤدي إلى حرب في العراق والمنطقة والعالم.

وأضاف أن الضربة تنتهك أيضا شروط الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق، ويجب الموافقة على تشريع يحمى أمن العراق وسيادته، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية.

وعلي صعيد أخر، قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، إن اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني سيضاعف من دافع المقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال خامنئي في بيان نقله التلفزيون، "يجب على جميع الأعداء أن يعلموا أن جهاد المقاومة سيستمر بدافع مضاعف، وأن النصر ينتظر المقاتلين في الحرب المقدسة"، وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

غالبًا ما تشير إيران إلى الدول والقوى الإقليمية المعارضة لإسرائيل والولايات المتحدة كجبهة "مقاومة".

وقد أعربت إيران، اليوم الجمعة، عن احتجاجها للمبعوث السويسرى الذي يمثل المصالح الأمريكية فى طهران بشأن اغتيال قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليمانى، وفقا لما ذكره التليفزيون الحكومى.

فقد قال التلفزيون إن وزارة الخارجية استدعت دبلوماسيا سويسريا في طهران لتقديم احتجاجها.

كما نعى رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني، وزعماء الميليشيات العراقية الذين قتلوا في غارة جوية أمريكية في بغداد، قائلا إن ميليشياته مستعدة للدفاع عن العراق.

وقال في بيان "بصفتي راعي المقاومة العراقية الوطنية، أصدر الأوامر لجميع المجاهدين، ولا سيما جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وجميع المجموعات الوطنية لتكون على استعداد لحماية العراق".

يرفض الصدر، الذي يعتبر نفسه قوميا، كل من التدخل الأمريكي والإيراني في العراق، ودعا جميع الأطراف إلى التصرف "بالحكمة والدهاء".



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