أعرب عن سعادته بالظهور الأول لكاسينغو.. زوران: قدمنا لقاءً جيدا ونستحق الفوز _فيديو

أكد الصربي زوران مانولوفيتش مدرب فريق الوداد الرياضي، أن فوز فريقه على المغرب التطواني كان مستحقا، قياسا بالأداء الي قدمه لاعبوه.

وقال زوران، خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، أمس الخميس: “نستحق الفوز، قدمنا أداء جيدا، وخلقنا مجموعة من الفرص التي كان بإمكانها أن تنهي المواجهة بأكثر من هدفين”.

وعن مستوى الكونغولي كازادي كاسينغو، أعرب المدرب الصربي عن سعادته بالأداء الذي قدمه الوافد الجديد على القلعة الحمراء في مباراته الأولى.

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وتابع زوران: “إنه الظهور الأول له، وقع ثنائية وخلق فرص خطيرة على مرمى المغرب التطواني، لذلك لا يمكنني إلا أن أكون سعيدا بأداء كاسينغو”.

يذكر أن الفريق الأحمر حسم المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، جعلت بطل المغرب مستمرا في مركزه الثاني بجدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 22 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن نهضة بركان المتصدر.