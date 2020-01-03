زيدان: هازارد سيغيب عن كأس السوبر الإسباني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أنه سيفقد نجم فريقه البلجيكي إيدين هازارد، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي ستقام في السعودية، بحيث سيبقى اللاعب في مدريد لاستكمال تعافيه من الإصابة حتى العودة للملاعب نهاية الشهر الجاري.

وذكر زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة خيتافي في الجولة الـ19 بالليغا "إيدين هازارد مستبعد بنسبة 100%، لن يأتي معنا إلى السعودية".

ويرى زيدان أن إيدين هازارد في حاجة للاستعداد البدني بالشكل الكافي قبل العودة للملاعب من جديد.

وأوضح المدرب الفرنسي "هو يواصل حتى الآن عملية التعافي، أتمنى أن يعود للملاعب بعد كأس السوبر".

وكان هازارد قد أصيب بشرخ في الكاحل الأيمن في مواجهة الريال أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أنه تم استبعاد خضوعه لعملية جراحية، فإن تعافيه يسير ببطء.