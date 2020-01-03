طائرات حربية ومسيّرة تحيط قاعدة عين الأسد الجوية تحسباً لأي طارئ

حلّقت عشرات الطائرات الامريكية فوق مبنى قاعدة عين الاسد الجوية، الجمعة، بعد ساعات من استهداف رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني من قبل طائرات مسيرة امريكية . وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمريكية اوعزت الى عشرات الطائرات الحربية والمسيرة بتنفيذ طيران مباشر وعلى مدار 24 ساعة فوق مبنى قاعدة عين الاسد الجوي بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار على خلفية اغتيال ابو مهدي المهندس وسليماني من قبل طائرات امريكية مسيرة صباح اليوم ".



وأضاف أن "المناطق الغربية لاول مرة تشهد مثل هذا التحليق من الطيران الكثيف للقوات الامريكية في سماء المناطق الغربية التي تضم عدد من قواعد القوات الامريكية"، مبيناً أن" الطيران الكثيف رافقه قيام قوات برية امريكية بعمليات استطلاع للمناطق الصحراوية القريبة من مواقعها تحسبا لاي طارئ".



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