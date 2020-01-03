الخارجية المصرية تصدر بيانا إثر اغتيال سليماني

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، تحدثت فيه عن التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني في العاصمة بغداد.

وقالت "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه".

وأضافت أنها "تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".

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وأكدت أنها "ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لن تؤدي سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.