‏ترامب: إيران لم تربح أي حرب ولكنها لم تخسر أبدا في أي مفاوضات

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران لم تربح أي حرب، مؤكداً أنها لم تخسر أبدا في أي مفاوضات.
وقال ترامب في تغريدة له، إن "إيران لم تربح أبدا أي حرب ولكنها لم تخسر أبدا في أي مفاوضات".
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.
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