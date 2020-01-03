مسؤول أمريكي: وصول تعزيزات عسكرية إلى السفارة في بغداد

أكد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الجمعة، وصول تعزيزات عسكرية أميركية لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك بعدما تعرضت لهجوم الأسبوع الماضي. وقال المسؤول العسكري الأمريكي بحسب وكالة "فرانس برس" إن نحو 750 جنديا أمريكيا بدأوا بالوصول إلى سفارة واشنطن في بغداد لتأمينها. وأضاف: "سيتوجه الجنود إلى سفارة الولايات المتحدة لمساعدة قوات المارينز التي كانت قد وصلت في الأيام الماضية". واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

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