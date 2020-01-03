ترامب: إيران لم تربح حربا قط لكنها لا تخسر مفاوضات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب لكنها لم تخسر في أي مفاوضات.

جاء ذلك في تغريدة لترامب على تويتر عقب إعلان مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس قرب مطار بغداد في غارة جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجّه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، تحذيرا إلى المليشيات المدعومة من إيران ومؤيديهم، الخميس، بأن أي محاولة لاقتحام سفارة واشنطن ببغداد "ستكون أقرب إلى الاصطدام بصاعقة".

تأتي تصريحات الجنرال مارك ميلي، عقب قرار البنتاجون بنشر 750 من المظليين والتعزيز السريع للسفارة الأمريكية في بغداد مع تعيين 100 من مشاة البحرية في المهمة البحرية الجوية للأغراض الخاصة القوية.

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وأضاف مارك، في تصريحات لصحيفة "ميليتاري تايمز" المتخصصة في شؤون الجيوش، أن "الولايات المتحدة ستضرب بقوة لمنع المزيد من الهجمات، ونحن واثقون جدًا من أن السفارة قوية، ومن غير المرجح أن يتم اختراقها من قِبل أي شخص".

يأتي هذا في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة، مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.