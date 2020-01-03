بومبيو: لا نسعى للحرب مع إيران لكن لن نقف مكتوفي الأيدي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن واشنطن لا تسعى لحرب مع إيران لكنها لن نقف مكتوفة الأيدي إزاء تعرض أرواح أمريكية للخطر.

يأتي ذلك بعد ساعات من غارة أمريكية أسفرت عن مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقادة مليشيا عراقية موالية لإيران.

وقال بومبيو على "تويتر": "ناقشت مع وزير خارجية بريطانيا (دومينيك راب) قرار اتخاذ إجراء دفاعي لتصفية سليماني، ملتزمون بعدم التصعيد مع إيران".



وأضاف أنه تحدث كذلك مع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي لبحث قرار الرئيس دونالد ترامب بتصفية سليماني.

وفي تصريحات إعلامية، قال بومبيو: "لا نسعى لحرب مع إيران لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أرواحا أمريكية معرضة للخطر".

وأشار إلى أن واشنطن فعلت ما في وسعها لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، منوها بأن بلاده تأخذ في الحسبان مخاطر شن هجمات إلكترونية إيرانية على أمريكا.

وأضاف: "ما من شك في أن الضربة الأمريكية التي استهدفت سليماني أنقذت أرواح أمريكيين".

وردا على سؤال بشأن إن كانت هناك تهديدات إيرانية للأراضي الأمريكية قال بومبيو: "التهديدات في الشرق الأوسط".

Advertisements

وفي السياق ذاته، دعت الحكومة الألمانية إلى التهدئة في أعقاب مقتل قاسم سليماني.

وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة: "نتابع بقلق بالغ الأنشطة الإقليمية لإيران".





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت غارة جوية على موكب يضم سيارتين، إحداهما تقل الإرهابي سليماني خلال زيارة له لبغداد برفقة أبومهدي المهندس نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي سليماني.

وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.