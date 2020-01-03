العالم في خطر هائل.. هذه هي سيناريوهات الرد الإيراني على الولايات المتحدة بعد مقتل قاسم سليماني

- شريف الجنيدي

يحبس العالم أنفاسه بعد مقتل اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة، وذلك رداً على هجمات على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وهي عملية الاغتيال التي تراها إيران بأنها "عمل حرب".

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية في بغداد أثارت غضب واشنطن، معتبرة أن مقتل قاسم سليماني "كان رد فعل أمريكي مبالغ فيه"، بالرغم من وقوف قائد فيلق القدس وراء الهجمات على السفارة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي بالعراق، فجر اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مقتل شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى كـ قاسم سليماني يعد أمراً حاسماً، إلا أنه شديد الخطورة في الوقت ذاته.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه لم يكن أحد يتوقع التصعيد في المنطقة بمثل هذه الدرجة، مؤكدة أن مقتل قاسم سليماني يهدد بتداعيات طويلة الأمد ومدمرة بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة سواء في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن التقليل من أهمية سليماني في عمليات التجسس والاغتيال التي كانت تقوم بها طهران على الصعيد العالمي، مؤكدة أن قائد فيلق القدس كان يتمتع أيضاً بالسيطرة على قرارات السياسة الخارجية الإيرانية والعلاقات الدولية والحملات العسكرية العلنية.

لماذا أقدمت الولايات المتحدة على قتل سليماني؟

تقول الصحيفة إن المخابرات الأمريكية كانت على علم بأن قاسم سليماني يتحرك كثيراً، حيث حاولت إسرائيل قتله خلال السنوات العديدة الماضية ولكنها فشلت.

وأشارت إلى أن المعلومات التي توافرت بشأن وجود سليماني في العراق اعتبرتها الولايات المتحدة بأنها فرصة للنيل من أحد أهم القادة البارزين في الحرس الثوي الإيراني.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لاغتيال سليماني، إلا أنه على ما يبدو لم يفكر في عواقب تلك الخطوة.

وأضافت الصحيفة أن مصالح الدول العربية والغربية باتت معرضة للتهديد بسبب رد فعل الجانب الإيراني الغير متوقع حتى الآن، وهو ما تؤكده التصريحات التي يطلقها مسئولو تلك الدول والتي تحث جميع الأطراف على وقف التصعيد.

كيف سيكون رد فعل إيران المحتمل؟

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يقول المراقبون إن نقاط الاشتباك بين أمريكا وإيران جغرافياً والأهداف المحتمل مهاجمتها كبيرة جداً وممتدة من الخليج العربي إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن، وحتى شبه القارة الهندية.

وتشمل تلك المنطقة مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، حيث تتمركز قوات من الحرس الثوري الإيراني.

وتقول وسائل إعلامية إن المسئولون الإيرانيون تحدذوا عن خريطة أهداف متعلقة بالقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المياه الخليجية، حيث تقدرها طهران بنحو 30 هدفاً عسكرياً.

أما على مستوى المناطق البرية في محيط إيران، فيتحدث المسئولون الإيرانيون عن 200 قاعدة عسكرية أمريكية.

ويضيف المراقبون أن إيران ستحاول الاستفادة من المساحة الجغرافية الشاسعة التي تسيطر عليها بالمنطقة، وذلك من خلال قواتها أو أذرعها الموجودة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، الأمر الذي قد يسهل عليها الرد في تلك المناطق.

كما أن الرد الإيراني يمكن أن يصل إلى أفغانستان وباكستان، وهو ما يصعب من التكهن بمكان الرد.

وأشار المراقبون إلى أن الرد الإيراني قد يكون عبر الأذرع الإيرانية ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة، دون أن تعلن تبنيها لتلك العمليات.

مواجهة مباشرة

واستبعد المراقبون حدوث مواجهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين أن طهران اقتدت في استراتيجيتها لمواجهة واشنطن بكل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وأكدوا أن إيان ستتجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة والقيام بخطوات عسكرية وأمنية متفرقة ومتباعدة، في محاولة لإحراج واشنطن وإظهارها بمظهر الضعيف، إلا أنها لا ترقى إلى درجة إعطاء أمريكت مبرراً لشن عملية عسكرية واسعة عليها.

وأضاف المراقبون أن الإيرانيون قد يعملون على إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة، أو زرع ألغام في منطقة الخليج، أو مهاجمة منشآت نفطية تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، دون أن تعلن أي جهة تابعة لإيران المسئولية عنها.

وأكد المراقبون أن إيران سيتفادون أي صدام عسكري مباشر مع الولايات المتحدة، لأن أي ضرر قد تتسبب به طهران بواشنطن ستجعلها تخسر الحرب معها كلها، وهو الأمر الذي يدركه قادتها جيداً.