الإتحاد الأوروبي: الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا

اعتبر ​الإتحاد الأوروبي​، في بيان أن "​الشرق الأوسط​ يشهد تصعيدا خطيرا"، معربا عن أمله بأن "تسود الحكمة والتعقل لتجنب مواجهة واسعة النطاق". وفي السياق نفسه، شدد رئيس ​المجلس الأوروبي​ تشارلز ميشيل على أن "دورة ​العنف​ والإستفزازات والإنتقام التي شهدناها في ​العراق​ خلال الأسابيع القليلة الماضية يجب أن تتوقف".

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