قرقاش: في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان

لفت وزير ​الدولة​ الإماراتية للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد"، معتبرا أن "القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأفرقاء، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الإنفعال".

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