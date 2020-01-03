صفوي: إغتيال سليماني سيسرع من عملية إخراج أميركا من المنطقة

شدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء ​يحيى رحيم صفوي​ على أن "الاعتداء الأميركي المجرم لن يخل بإستراتيجية ​المقاومة​"، معتبرا أن إغتيال قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ "سيسرع من عملية إخراج ​أميركا​ من المنطقة وشهادة سيلماني ستغير أوضاع المنطقة كلياً".

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