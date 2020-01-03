قائد فيلق القدس قآاني: مقتل أربعة ضباط كبار كانوا يرافقون سليماني

أشار قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الايراني ​اسماعيل قآاني​ في تصريح الى أن "أربعة من كبار الضباط كانوا يرافقون سليماني".

يذكر أن البنتاغون أعلن إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".

من جهته، أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف مقتل سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي. كما أعلن الحشد الشعبي العراقي إغتيال رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وسليماني بغارة أميركية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.