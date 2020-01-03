بومبيو: ترامب مستعد لكافة التهديدات الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في ​مقابلة​ مع قناة الـ"CNN" أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مستعد لكافة التهديدات الإيرانية"، مؤكدا أن "قرار قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني صادق عليه ترامب".

وشدد على أن "الضربة الأميركية التي استهدفت سليماني قانونية، كما أن خطر عدم التحرك ضد إيران كان هائلا، خصوصا أن إيران شنت سلسلة هجمات في المنطقة"، مؤكدا أن "قاسم سليماني لقي حتفه".

ولفت الى "أننا لا نسعى لحرب مع إيران ولن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أميركيين معرضين للخطر​​​​​​"، مشيرا الى "أننا نأخذ بالحسبان مخاطر شن هجمات إلكترونية إيرانية على أميركا".

وأضاف: "فعلنا ما في وسعنا لحماية مصالح أميركا في المنطقة"، معلنا أنه "بقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا"، معتبرا أن "العالم والأميركيين في المنطقة باتوا أكثر أمنا بعد قتل سليماني ".

وأكد "أننا سنواصل العمل من أجل المصالح الأميركية في المنطقة وعلى إيران التوقف عن سلوكها بزعزعة العراق"، مبينا أن "الشعب العراقي يسعى للحد من النفوذ الإيراني في بلاده".