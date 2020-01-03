كاميرا مراقبة تظهرغصن فارا من منزله في طوكيو بمفرده

ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، ظهر على إحدى كاميرات المراقبة مغادرا منزله في طوكيو بمفرده لدى فراره لتجنب محاكمته في طوكيو، مشيرة الى أن كاميرا مركبة في منزله بوسط طوكيو سجلت خروجه وقت الظهيرة تقريبا يوم الأحد ولم تظهر عودته مجددا.
وأصبح غصن مطلوبا دوليا بعدما أعلن يوم الثلاثاء أنه فر إلى لبنان هربا مما وصفه بأنه نظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات تتصل بجرائم مالية ينفي ارتكابها.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن الشرطة تشتبه أن غصن قد يكون غادر منزله للقاء شخص ما قبل توجهه إلى المطار. وكان غصن ملزما بتركيب كاميرات مراقبة أمنية عند مدخل منزله بموجب شروط الإفراج عنه بكفالة.
وتلقى لبنان يوم أمس مذكرة توقيف دولية أصدرتها الشرطة الدولية (إنتربول) بحق غصن، في حين بدأت تركيا تحقيقا في فراره من اليابان مرورا باسطنبول.
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