وزارة الأشغال تواصل العمل لفتح طريق طفيل الحدودية

تواصل جرافات ​وزارة الأشغال العامة​ عملها لليوم الثاني على التوالي، لجرف ​الثلوج​ وفتح الطريق المؤدية إلى بلدة طفيل، المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، عند سفوح ​سلسلة الجبال الشرقية​، بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​ وأهالي البلدة.

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