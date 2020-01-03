الخطيب: عملية قتل سليماني لن تثني محور المقاومة عن المضي في جهاده

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة جريمة اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابي مهدي المهندس ورفاقهما"، مؤكدا ان "هذه العملية الارهابية التي انتهكت سيادة العراق، واستهدفت محور المقاومة في اغتيال قادته لن تثني هذا المحور عن المضي في جهاده ونضاله ضد المشروع الصهيو_اميركي".
وراى ان "الادارة الاميركية ارتكبت حماقة كبرى تتحمل مسؤولية تداعياتها على المنطقة ومصالحها في العالم، وهي اثبتت ان وجودها في العراق احتلال لبلد شقيق، ومصيره الاندحار مهزوماً عن ارض العراق".
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