الخطيب: عملية قتل سليماني لن تثني محور المقاومة عن المضي في جهاده

استنكر نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ ​علي الخطيب​ بشدة جريمة اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ابي مهدي المهندس ورفاقهما"، مؤكدا ان "هذه العملية الارهابية التي انتهكت سيادة ​العراق​، واستهدفت محور ​المقاومة​ في اغتيال قادته لن تثني هذا المحور عن المضي في جهاده ونضاله ضد المشروع الصهيو_اميركي".

وراى ان "​الادارة الاميركية​ ارتكبت حماقة كبرى تتحمل مسؤولية تداعياتها على المنطقة ومصالحها في ​العالم​، وهي اثبتت ان وجودها في العراق احتلال لبلد شقيق، ومصيره الاندحار مهزوماً عن ارض العراق".